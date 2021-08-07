Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 августа 2021 года увеличилось на 134 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 134 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 553.

Из общего числа болеющих 895 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 110 из них - в тяжелом состоянии, 44 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 506 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 817. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 122 заражения COVID-19, за весь период - 37 736.

Выздоровел за последние сутки 141 человек, с начала пандемии - 42 351.

За последние сутки в России выявлено 22 320 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 424 884 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 485 человек, с начала пандемии - 5 739 838. Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 164 094 человека.