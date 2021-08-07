Дымка, принесенная на Ямал Якутии, должна рассеяться на следующей неделе

Фото: правительство ЯНАО

Дымка, окутавшая Ямал из-за лесных пожаров в Якутии, должна рассеяться на следующей неделе, об этом сообщили в региональном департаменте природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

Дым достиг территории региона из-за восточного ветра. С 3 августа задымление наблюдалось на территории Красноселькупского и Пуровского районов, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

Лесопожарная обстановка на территории округа стабильная, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 62 возгорания на общей площади 548 гектаров, все пожары ликвидируются в первые сутки.

Для обнаружения природных пожаров организована работа по авиационному и наземному патрулированию, в населенных пунктах действует система видеомониторинга, также жители могут позвонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.