В Шурышкарах построят блочно-модульную водоочистную станцию

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал о благоустройстве, происходящем в райцентре.

Так, этим летом в поселке реализована инициатива по озеленению, предложенная местной жительницей. Были закуплены вазоны и цветочная рассада, преобразившие территорию.

Также идет демонтаж двух ветхих здании. На одном земельном участке в будущем появится блочно-модульная водоочистная станция производительностью 10 кубометров в час. На другом - здание детского сада.

Выполнены работы по содержанию площадок для сбора ТКО: проведены покрасочные и сварочные работы. Общий объем - пятнадцать площадок и порядка 45 мусорных контейнеров.

Кроме того, проведен косметический ремонт на детской площадке в центральной части села.