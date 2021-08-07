Коронавирус на Ямале. Последние новости на 7 августа 2021 года: волонтерские штабы продолжают помогать людям

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. В последние месяцы все чаще стали заболевать беременные женщины. Для сравнения, в июле было зафиксировано 22 случая, в июне - 6, а в мае - всего один. Но, как правило, роды у таких пациенток заканчиваются благополучно. Например, жительницы Нового Уренгоя, заразившаяся COVID-19, родила двух здоровых малышей. Первые ПЦР тесты, взятые у новорожденных, оказались отрицательными.

Также напоминаем, что жители Ямала всегда могут обратиться за помощью к волонтерам. Так, активисты таркосалинского штаба #МыВместе собирают продуктовые наборы и доставляют их многодетным и малообеспеченным семьям. Работают в пункте вакцинации, подсказывая, где, как и какие документы нужно заполнить. А в случае необходимости доставляют бригады медиков к пациентам, которые по определенным причинам могут сделать прививку только на дому.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 419 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 922 жителя, 127 находятся в тяжелом состоянии, 41 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 402 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 301 летальный исход, выздоровели 5 720 353 человека.