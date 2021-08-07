Погода на Ямале на 7 августа: по-прежнему тепло

Погода на Ямале на 7 августа.
Фото: Вера Зенина
В субботу, 7 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно и дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 5-9 м/с.
Ноябрьск: малооблачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-7 м/с.
Надым: малооблачно. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +26, ночью +18. Ветер 2-6 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +26, ночью +16. Ветер 1-4 м/с.
Лабытнанги: малооблачно и дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 5-9 м/с.
Муравленко: малооблачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-7 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.