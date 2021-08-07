Погода на Ямале на 7 августа: по-прежнему тепло

Погода на Ямале на 7 августа. Фото: Вера Зенина

В субботу, 7 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно и дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: малооблачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-7 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +26, ночью +18. Ветер 2-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +26, ночью +16. Ветер 1-4 м/с.

Лабытнанги: малооблачно и дождь с грозой. Днем +24, ночью +17. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: малооблачно и дождь с грозой. Днем +26, ночью +18. Ветер 3-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.