Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В травматологическом отделении Новоуренгойской больницы завершился ремонт. Строители заменили стеклопакеты и линолеум, установили дополнительные светильники в коридоре, специальные мойки для обработки хирургических инструментов, а также сенсорные смесители в перевязочной, гипсовой и процедурном кабинете. Это одно из новых санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Уже в понедельник, 9 августа, рабочие начнут ремонт в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Его пациентов временно разместят в нейрохирургии. Именно это отделение больше других подходит для лечения самых маленьких пациентов больницы.

Добавим, что за короткое северное лето будет отремонтировано порядка 40 объектов Новоуренгойской ЦГБ, в их числе детская поликлиника на Интернациональной, Центр здоровья детей, поликлиники в Лимбяяхе и в северной части города.