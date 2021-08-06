В Салехарде пройдет праздник, посвященный Международному дню коренных народов мира

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся к проведению праздника, посвященного Международному дню коренных народов мира. Мероприятия пройдут 9 августа на территории историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог».

Для горожан подготовили насыщенную и интересную программу. Запланирован показ коллекции одежды «Этностиль Ямала» салехардского дизайнера Клавдии Аверьяновой, презентация эпоса «Песнь Тегинского старца» и мягкой игрушки с национальными орнаментами «Ямальский сувенир», также предусмотрена работа детских игровых площадок, выставка-продажа продукции от ремесленников и мастер-классы.

Кроме того, состоится награждение жителей округа, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, победителей и призеров творческих конкурсов.