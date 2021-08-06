«Отдал все, что было»: житель Ноябрьска перевел мошенникам более 3 миллионов рублей

Житель Ноябрьска перевел мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1959 года рождения, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел сохранить свои сбережения, но вместо этого лишился всех денег.

- Было установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что со счета горожанина происходит списание денег, а чтобы это предотвратить, необходимо перевести сбережения на специальную банковскую карту. В результате потерпевший отправил мошеннику 800 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Однако этого злоумышленнику показалось мало. Далее он убедил ноябрянина оформить три займа на общую сумму 2 миллиона рублей, обналичить их и перевести на продиктованные счета. Также пострадавший снял со своего вклада более 500 тысяч рублей и перевел деньги на абонентские номера.

Мужчина искренне верил, что получит всю сумму обратно, поскольку это ему обещал сотрудник банка.

Таким образом, с 3 по 5 августа, потерпевший перевел на счет аферистов более 3 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».