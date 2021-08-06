Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 августа 2021 года увеличилось на 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 419.

Из общего числа болеющих 922 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 127 из них - в тяжелом состоянии, 41 - находится на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 502 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 805. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 117 заражений COVID-19, за весь период - 37 614.

Выздоровели за последние сутки 137 человек, с начала пандемии - 42 210.

За последние сутки в России выявлено 22 660 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 881 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 402 564 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 141 человек, с начала пандемии - 5 720 353. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 163 301 человек.