Глава Салехарда взял под контроль ситуацию с дорогами в мкр. Брусничный

Фото: администрация Салехарда

Жители мкр. Брусничный обратились к главе Салехарда с просьбой разрешить вопрос содержания дорог в жилом массиве. Суть в том, что территория микрорайона - это частная собственность, поэтому бремя ремонта и обслуживания улиц ложится на владельца.

- Поступил ряд обращений от жителей, в которых говорилось, что проезды к домам затруднены. Накануне побывал на месте, чтобы лично оценить сложившуюся ситуацию. Проезды, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии, а зайти с капитальным ремонтом на частную собственность муниципалитет не имеет юридических оснований, - рассказал глава Салехарда Алексей Титовский.

Также он добавил, что у жителей не получалось договориться с собственником земель об обслуживании.

Сейчас идет проработка механизма передачи земли, на которой проложена дорога в муниципалитет. Если вопрос будет решен положительно, в следующем году в Брусничном пройдет капитальный ремонт улиц с организацией одностороннего движения.

На днях состоится встреча главы и жителей Брусничного, чтобы обсудить возможные варианты проработки вопроса.

Отметим, что в этом году проходит капитальный ремонт подъездного пути к микрорайону с обустройством тротуаров. А на 2022-2024 годы запланировано строительство объездной автодороги со стороны микрорайона Удача.