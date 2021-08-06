Юный тазовчанин, потративший краденые деньги на видео-игры, предстанет перед судом

Юный тазовчанин, потративший чужие деньги на видео-игры, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудят 15-летнего подростка, обвиняемого в краже денег с банковского счета.

- Было установлено, что 24 июня юноша подобрал на улице райцентра потерянный сотовый телефон. Осмотрев гаджет, он обнаружил сообщение из банка с остатком денег на карте владельца. Затем молодой человек зашел в личный кабинет хозяина на сайте «Сбербанк Онлайн» и снял более 22 тысяч рублей. Похищенные деньги обвиняемый истратил в ту же ночь, играя в компьютерные онлайн-игры, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия родители подростка возместили потерпевшему причиненный ущерб .

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.