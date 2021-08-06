В Яр-Сале осудят местного жителя, который подбил подростка на кражи и угон снегохода Фото: Ольга Крыльцова

В Яр-Сале будут судить 18-летнего местного жителя, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетнего в преступление, угоне транспортных средств и краже имущества.

Все началось в марте 2021 года, когда подозреваемый, в ходе совместного распития алкоголя с младшим приятелем, предложил ограбить квартиру односельчанина. Получив согласие, молодые люди проникли ночью в жилище и похитили золотые украшения. Спустя несколько дней они, зная, что хозяева в отъезде, вновь наведались в квартиру, прихватив еще одно золотое украшение.

Затем, в ночь на 1 апреля, в ходе очередного распития алкоголя, обвиняемый вновь предложил подростку совершить преступление - угнать снегоход. Вдвоем они вскрыли замок хозяйственной постройки и отправились на украденном транспорте обратно в Яр-Сале, прихватив канистру с бензином. Добравшись до села, молодые люди были задержаны полицией.

Через несколько дней обвиняемый, но уже один, находясь в состоянии опьянения, проник в хозяйственную постройку другого жителя Яр-Сале и, заведя снегоход, решил на нем покатался. Повеселившись, он бросил угнанный транспорт на улице.

В отношении несовершеннолетнего юноши уголовное дело выделено в отдельное производство и уже направлено в суд. Его старший товарищ также дожидается судебного заседания.