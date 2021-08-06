В Надымской больнице появился детский врач аллерголог-иммунолог

Фото: Надымская районная больнице

Теперь маленьким жителям Надыма больше не нужно выезжать в другие города, чтобы получить консультацию аллерголога. Долгожданный доктор наконец-то появился в городской больнице. Принимает малышей врач Анна Биховец, много лет проработавшая в Надымской ЦРБ педиатром. Недавно она освоила новую профессию.

В 2021 году медик прошла профессиональную переподготовку по специальности аллергология-иммунология. Сейчас она ведет прием в консультативно-диагностическом отделении детской поликлиники.

- Я выбрала дело, которое интересно мне. Мое стремление в получении новой специальности поддержал муж, который тоже работает в нашей больнице врачом психиатром-наркологом. Без его помощи совмещать работу, воспитывать троих детей и обучаться было бы сложнее, - говорит Анна Биховец.

Записаться на прием к специалисту можно по телефонам: +7 (3499) 52-66-65 или +7 (3499) 52-20-30. Врач принимает с 8:00 до 11:00 в будние дни и с 8:00 до 10:00 по субботам.