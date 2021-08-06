В Пангодах наказали владельца магазина, который завысил цены на молоко и яйца Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура обнаружила завышенные цены на продукты питания в одном из магазинов поселка Пангоды. Все началось с проверки, которую организовало ведомство в рамках соблюдения законодательства о ценообразовании.

- Было установлено, что владелец магазина «Волынь» завысил предельную торговую надбавку на отдельные продукты питания: рыба - 1,5 %, молоко - 1,9 %, яйца - 10,8 % и цыпленок-бройлер - 29,9 %, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор внес владельцу представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено. Также виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению городского прокурора, мужчину привлекли еще и к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).