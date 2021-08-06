Власти Ноябрьска исправили ошибку на указателе при въезде в мкр. Вынгапуровский

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Власти Ноябрьска оперативно устранили ошибку в названии мкр. Вынгапуровский, расположенного на стеле при въезде в населенный пункт. Из-за невнимательности рабочих, район обрел название «ВынгапуровскNN»

Напоминаем, что заметил неточность один из жителей, разместив соответствующий пост в паблике «Происшествия Ноябрьск» 5 августа. После этого на тех, кто устанавливал указатель, обрушился шквал насмешек и шуток.

Однако уже на следующий день ошибка была исправлена. Сообщил об этом также один из жителей, написав сообщение в соцсети. В подтверждение он приложил фотографию, на которой видны исправленные буквы и еще неубранная стремянка.