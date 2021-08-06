В Тарко-Сале волонтеры штаба #МыВместе выполнили более 7 тысяч заявок

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжает развиваться добровольческое движение #МыВместе, возникшее в марте прошлого года. Только в одном Тарко-Сале 135 добровольцев доставляли медикаменты и продукты всем, кому они были нужны. Более 650 заявок волонтеры отработали через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» и почти 6,5 тысяч - при личном обращении горожан.

Сейчас у волонтеров нет такой сильной загруженности, но их помощь и поддержка по-прежнему нужна. Ребята собирают продуктовые наборы и доставляют их для многодетных и малообеспеченных семей. Работают в пункте вакцинации, подсказывая где, как и какие документы нужно заполнить. А в случае необходимости доставляют бригады медиков к пациентам, которые по определенным причинам могут сделать прививку только на дому.

Добавим, что волонтерское движение в районе развивается стремительно. Появляются такие направления, как зооволонтерство, волонтерство комфортной городской среды, «Ради добра», «Мы вместе» и «Волонтеры Победы». Сегодня во всем Пуровском районе насчитывается около 7 тысяч добровольцев.