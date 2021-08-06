В Ноябрьске обустраивают сквер и многофункциональную площадку

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжается благоустройство территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». В этом году планируется обустроить восемь общественных мест.

Так, в микрорайоне В (ул. 60 лет СССР) работы ведутся на площади 5 тысяч метров квадратных. В перспективе здесь будет многофункциональная площадка. На данный момент подрядчик уже подготовил основание для монтажа резинового покрытия и приступил к укладке пешеходных дорожек. Следующий этап - установка малых архитектурных форм, монтаж освещения и видеонаблюдения.

В микрорайоне Железнодорожников работы идут на площади 4 тысячи метров квадратных. Там обустраивают сквер. Подрядчик укладывает плитку на пешеходные дорожки и завозит грунт под озеленение.

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

- Кроме того, в рамках проекта «Уютный Ямал» и муниципального проекта «РИТМ», в городе благоустроят еще четыре общественные территории. Инициатива обустройства исходила от ноябрян, которые предварительно провели большую работу - от создания инициативной группы до подготовки и защиты проекта, - рассказал глава города Алексей Романов.

Одна из таких территорий находится рядом с домом № 5А на улице Энтузиастов. Здесь подготовлена основа для покрытия и начат монтаж спортивных элементов.