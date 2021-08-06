Неподалеку от Нового Уренгоя загорелся завод по подготовке конденсата к транспорту

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Пуровском районе произошел пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. На момент возгорания внутри находился обслуживающий персонал в количестве трех человек.

- Сообщение о пожаре поступило 5 августа в 04:42 утра. На 28-ом километре от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту. Первое пожарно-спасательное подразделение 4 отряда федеральной противопожарной службы прибыло на место уже в 04:50, - рассказали в МЧС России по ЯНАО.

Когда спасатели оказались на месте, горение происходило внутри здания. Поскольку завод находится за городом, угроза рядом стоящим объектам отсутствовала.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям МЧС.