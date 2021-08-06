В Салехарде многодетные мамы могут бесплатно заниматься в фитнес-клубе

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжатся реализация социального проекта «Забота», который ориентирован на оказание помощи льготным категориям граждан. Его участникам выдается дисконтная карта «Заботы», по которой можно получить скидки от 3 до 25% на различные услуги, оказываемые в городе. Сейчас к проекту присоединились уже более 30 предпринимателей.

Однако фитнес-клуб «Maximum Gym» пошел дальше, решив предоставить бесплатные занятия в тренажерном зале многодетным мамам Салехарда.

- Мама - это ответственная, сложная и такая необходимая работа. Им нужно отдыхать, расслабляться, уходить от своих повседневных будней. Решили предоставить такую возможность - провести свое время активно и с пользой для здоровья, - сообщила депутат Городской Думы и координатор проекта «Забота» Марина Барт.

Прийти на занятия можно в будние дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. При себе необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус многодетной мамы.