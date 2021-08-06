Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе снесут 38 аварийных домов. Работы ведутся в Тарко-Сале, Пурпе, Пуровске и Ханымее.

В Тарко-Сале на сегодняшний день снесено уже 5 из 15 запланированных зданий. Они располагались по улицам Таежная, Юбилейная, Первомайская и Водников. Отметим, что собственники расселенных квартир получают выплаты, а проживающие по договору социального найма - новое жилье.

Кстати, в прошлом году в комфортные квартиры переехали 502 семьи пуровчан. План был перевыполнен более чем в 2,5 раза. А этом году из ветхого жилья планируют переселить не менее 400 семей.

- Пуровский район сегодня активно строится. В Тарко-Сале под переселение возводят целый микрорайон Южный. В поселке Уренгой скоро будет сдан многоквартирный дом. Идет строительство и в Ханымее, - рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.