Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 августа 2021 года: за сутки скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже двадцать человек, а за последние судки - пять. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 133 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 287 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 960 жителей, 128 находятся в тяжелом состоянии, 30 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 162 509 летальных исходов, выздоровели 5 700 212 человек.