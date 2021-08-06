Погода на Ямале на 6 августа: по-прежнему тепло

Погода на Ямале на 6 августа.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 6 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +17. Ветер 4-9 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +25, ночью +17. Ветер 3-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +25, ночью +17. Ветер 2-6 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +25, ночью +19. Ветер 4-7 м/с.
Губкинский: переменная облачность, утром -гроза. Днем +25, ночью +16. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +25, ночью +17. Ветер 2-6 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +17. Ветер 4-8 м/с.
Муравленко: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +25, ночью +17. Ветер 3-6 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.