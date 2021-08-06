Погода на Ямале на 6 августа: по-прежнему тепло

Погода на Ямале на 6 августа. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 6 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +17. Ветер 4-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +25, ночью +17. Ветер 3-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +25, ночью +17. Ветер 2-6 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +25, ночью +19. Ветер 4-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром -гроза. Днем +25, ночью +16. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +25, ночью +17. Ветер 2-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +17. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +25, ночью +17. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.