На Ямале станции «скорой помощи» получили планшеты для оформления вызовов

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские станции и отделения скорой помощи переходят на цифровой медицинский документооборот. Все «скорые» получили планшеты, с помощью которых можно оперативно заполнять всю необходимую документацию, в том числе для госпитализации пациентов.

Техника уже поступила во все четыре станции и 21 отделение скорой помощи региона, сейчас их подключают к единой цифровой системе. А на станции Ноябрьской скорой помощи нововведение заработало уже в полную силу.

Ежегодно туда поступает более 35 тысяч вызовов, а переход на электронный медицинский документооборот позволит избавиться от бумажных архивов карт вызова. Врачи даже шутят, что теперь пациентам и коллегам не придется расшифровывать их рукописный почерк.

- До конца года планируется завершить интеграцию «скорых» с медицинской информационной системой больниц. В дополнение ко всему у врачей появится доступ к медицинским картам пациентов, что позволит еще в момент вызова ознакомиться с историей болезни и понять природу заболевания, - рассказала директор ямальского медицинского информационно-аналитического центра Ольга Белорус.

В случае госпитализации медики смогут оперативно передавать карту вызова с подробным анамнезом, что сократит срок оказания медпомощи и ускорит процесс обработки медицинских документов.