Жители Салехарда могут выбрать названия для новых городских территорий

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут выбрать название новым территориям и улицам, расположенным в юго-восточной части города и предназначенным для жилой застройки - территория №1. А также двум территориям - №2 и №3 - в северо-восточной части города, отведенными для садоводства.

Фото: администрация Салехарда

Оставить свои предложения можно в комментариях к посту. Также голосование проходит на портале «Живем на Севере».

- Это могут быть имена известных салехардцев, героев Великой Отечественной войны, места, где в годы войны происходили значимые для истории события. Самые популярные - утвердим общим голосованием, - сообщили в городской администрации.