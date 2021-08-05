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Недвижимость5 августа 2021 14:00

В Ноябрьске меняют мост, на котором новобрачные вешали замочки счастья

Благоустройство проводят на участке от Ноябрьск-парка до пешеходного фонтана
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске меняют мост, находящийся неподалеку от городского департамента имущественных отношений. Отметим, что уже долгое время этот объект является местом притяжения всех новобрачных, которые весят на его ограждениях замочки счастья, как символ своей бесконечной любви.

- Новое сооружение выполнено в едином стиле с обновленной центральной аллеей. Благоустройство ведется на участке от Ноябрьск-парка до пешеходного фонтана, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», - рассказали в городской администрации.

Также в ведомстве добавили, что обереги любви никуда не пропали. При желании их могут вернуть владельцам по первому требованию.