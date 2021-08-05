Жительница Нового Уренгоя «подарила» мошенникам почти миллион рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительницу 1979 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела уберечь себя от кредита, но вместо этого лишилась почти миллиона.

- Было установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что злоумышленники оформили на имя женщины кредит, а для его отмены гражданке необходимо уже самой оформить в в онлайн-банке кредит в размере 642 тысяч рублей и сообщить проверочный код. После совершения указанных действий женщина лишилась 942 тысяч рублей, из которых 282 тысячи - деньги с банковской карты потерпевшей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.