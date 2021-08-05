Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 августа 2021 года увеличилось на 133 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 133 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 287.

Из общего числа болеющих 960 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 128 из них - в тяжелом состоянии, 30 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 497 человек.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 790. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 118 заражений COVID-19, за весь период - 37 497.

Выздоровели за последние сутки 127 человек, с начала пандемии - 42 073.

За последние сутки в России выявлено 23 120 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 017 (8,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 379 904 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 370 человек, с начала пандемии - 5 700 212. Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек.