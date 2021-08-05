В Новом Уренгое уже два месяца разыскивают без вести пропавшего Олега Белых

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое уже два месяца разыскивают без вести пропавшего Белых Олега Викторовича. Мужчина ушел из дома 4 июня и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- Пропавший проживал по адресу: ул. 4-я Озерная, д. 3 ДНТ «Озерное». Около 5:00, внезапно прекратив общение с родственниками, он покинул жилище, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Приметы: рост 182 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленого цвета.

Особые приметы: на правой руке татуировки.

Был одет: синяя спортивная кофта, черные штаны, черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, необходимо сообщить об этом по телефонам следственного отдела: 8(3494) 24-50-00 или 8(3494) 24-50-32.