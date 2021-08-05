Жительница Приуральского района украла с карты собутыльника почти 50 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Приуральского района обратился житель села Катравож, у которого пропали с банковской карты 47 тысяч рублей.

- Причастной к краже оказалась местная жительница 2002 года рождения, с которой потерпевший накануне распивал алкоголь у себя дома, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Имея доступ к телефону мужчины, злоумышленница установила на него приложение «Сбербанк Онлайн», после чего перевела деньги на свою карту. Оказавшись в отделении, девушка призналась в содеянном.

Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание за это - до двух лет лишения свободы.