На трассе между Новым Уренгоем и Коротчаево укладывают бетонные плиты

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается ремонт главной трассы от границы региона до Салехарда. Сейчас рабочие заняты реконструкцией участка дороги от Нового Уренгоя до Коротчаево. Это один из самых важных участков трассы - за сутки здесь проезжают более шести тысяч автомобилистов.

- Участок большой и сложный - 68 километров посреди болот. Уже изменили рельеф дороги - выполнили спрямление двух участков, где раньше из-за виражей часто случались аварии, - рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

В этом году на одном из участков протяженностью 16 километров ведется перекладка и замена плит. Еще на одном участке будет полностью заменено дорожное полотно с устройством верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, часть останется в нижнем слое покрытия.

В прошлом году от Нового Уренгоя до Коротчаево отремонтировали 23 километра дороги и построили три новых моста. Также дорожники укрепили обочины, установили барьерное ограждение на протяжении 4 100 метров и 154 новых дорожных знака.

Полностью заасфальтировать дорогу планируется к 2024 году.