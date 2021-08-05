Подросток из Орловской области отоварился в интернет-магазине за счет жительницы Салехарда Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 15-летнего жителя Орловской области, обвиняемого в краже денег с банковского счета. Все началось в августе 2020 года, когда молодой человек решил подзаработать незаконным способом. Жертвой он выбрал жительницу Салехарда

- Было установлено, что подросток предложил женщине приобрести у него заказанную на сайте сумку, перенаправив ей сгенерированную ссылку. Не заподозрив обмана, северянка перешла по адресу и ввела данные своих банковских карт. Тем временем подросток, получив свободный доступ к счетам потерпевшей, выбрал понравившиеся ему товары в интернет-магазине, и оплатил их ее деньгами на сумму более 7 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия родители подростка добровольно возместили причиненный ущерб. Сейчас молодой человек дожидается судебного заседания.