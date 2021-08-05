В Салехарде транспортная компания задолжала работникам свыше 800 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла сотрудникам ООО «Техника» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что предприятие задолжало 36 работникам зарплату за май текущего года на общую сумму свыше 876 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы и иных выплат).

В настоящее время задолженность пред сотрудниками погашена в полном объеме, также работникам выплачена соответствующая компенсация.