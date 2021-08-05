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Общество5 августа 2021 8:00

Предприниматель из Надыма попался на незаконной добыче песка

Мужчине назначен штраф
Марина Прохорова
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Предприниматель из Надыма попался на незаконной добыче песка

Предприниматель из Надыма попался на незаконной добыче песка

Фото: Вера Зенина

Надымский суд оштрафовал индивидуального предпринимателя, занимающегося незаконной добычей песка.

- Установлено, что в 2020 году мужчина, не имея специального разрешения (лицензии), произвел не территории Надыма добычу полезного ископаемого - песка в объеме более 969 куб.м, чем причинил ущерб государству в размере свыше 160 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим городской прокурор направил в суд иск о взыскании с предпринимателя нанесенного ущерба в размере установленной суммы.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав мужчину выплатить штраф в пользу Российской Федерации.