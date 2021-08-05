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Общество5 августа 2021 7:12

В Салехарде откроется Центр цифрового образования «IT-куб»

Он будет располагаться на на базе Обдорской гимназии
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовится к открытию Центр цифрового образования «IT-куб», который будет располагаться на базе Обдорской гимназии по ул. Республики, 50. Отметим, что «IT-куб» войдет в федеральную сеть Центров, создание которых является частью национального проекта «Образование».

Открытие состоится в новом учебном году. Посещать «IT-куб» смогут школьник с 6 по 11 классы. Ребята познакомятся с системным администрированием, созданием мобильных приложений, разработкой виртуальной реальности, программированием на языке Python и программированием роботов.

Таким образом, школьники получат бесплатное дополнительное образование по перспективным направлениям отрасли информационных технологий.

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