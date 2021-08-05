В Уренгое установили новую стелу к юбилею поселка

Фото: администрация Пуровского района

К юбилею поселка в Уренгое установили новую стелу. Это ярко-красные буквы, составляющие название населенного пункта. Высота самой стелы 9 метров, а размер букв - 3 метра. Расположена достопримечательность рядом с Пуровским мостом.

Изготовили стелу в Тюмени по индивидуальному заказу, а ее конструкция оснащена светодиодной подсветкой.

- Основное предназначение стелы - это обозначение начала территории поселка и приветствие его жителей и гостей. Однако уренгойцы уже считают новую стелу арт-объектом и отличным подарком к юбилею поселка, которому в этом году исполняется 55 лет, - рассказали в администрации Пуровского района.

КСТАТИ

Годом рождения геологического поселка Уренгой считается 1966 год, когда десант геологоразведчиков Нарыкарской нефтегазоразведочной экспедиции открыл первый газ на скважине Р-1. Достижения геологов позволили создать надежную сырьевую базу для добычи нефти и газа. Сегодняшний Уренгой - возрождающийся и обновляющийся поселок городского типа.