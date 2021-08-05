В Мужах преобразится детская площадка по ул. Уральская

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В скором времени детская площадка в Мужах, расположенная по адресу Уральская, д. 30Б, изменится до неузнаваемости. По словам главы района Олега Попова, правительство Ямала выделила средства на ее реконструкцию.

- Этот район - один из самых крупных в райцентре. Несколько многоквартирных домов плюс большой сектор частной застройки. На новой площадке смогут проводить время десятки и сотни детей, - добавил руководитель.

Также он встретился с жителями микрорайона, чтобы обсудить проект обустройства площадки. Граждане остались довольны предложенными идеями.

Отметим, что в следующем году благоустройство района будет продолжено. Сейчас перед главами поселений стоит задача - сформулировать перечень территорий, нуждающихся в обновлении.

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