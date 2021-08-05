В Салехарде проверили более 300 зданий на готовность к холодам

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В связи с эим в городе проверяют готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также жилых домов и госучреждений к отопительному периоду.

Проверка проводится в отношении 14 управляющих компаний и ТСЖ, четырех объектов здравоохранения, двух объектов социальной защиты округа и образовательных организаций города.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ администрации города, в настоящее время управляющими организациями созданы комиссии по подготовке объектов к зиме. Проводятся осмотры фасадов, стен, крыш, оконных и дверных проемов зданий, а также внутридомовых инженерных систем на наличие дефектов или повреждений.

- Уже осмотрено более 314 зданий. Выявленные замечания устраняются управляющими организациями, - добавили в ведомстве.

Также подготовку проводят и ресурсоснабжающие организации. Несмотря на короткий межотопительный период, ими выполняется большой объем работ, который позволит выдержать любую температуру.