Коронавирус на Ямале. Последние новости на 5 августа 2021 года: доставлена вакцина Спутник V

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболеваемость, жителям необходимо прививаться. Специально для этого на Ямал поступила очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). На данный момент 4 800 доз препарата находятся на окружном складе СПИД-Центра, позже ее распределят в медицинские организации округа. Сделать прививку можно в одном из 78 пунктов.

Также в борьбе с коронавирусом не менее важна квалифицированная медицинская помощь. В связи с этим на помощь ямальским медикам прибыли коллеги из других регионов. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в предыдущие две волны заболеваемости и применяется сейчас. Всего на помощь ямальским медикам приехали более 30 врачей. Медработники трудятся в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 134 человека, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 44 154 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 979 жителей, 116 находятся в тяжелом состоянии, 31 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 356 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 161 715 летальных исходов, выздоровели 5 679 842 человека.