Погода на Ямале на 5 августа: до +25 градусов

Погода на Ямале на 5 августа. Фото: Вера Зенина

В четверг, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днем +25, ночью +17. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: малооблачно и небольшой дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.

Надым: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +15. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +24, ночью +16. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +23, ночью +16. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +24, ночью +16. Ветер 2-6 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днем +24, ночью +16. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: малооблачно и дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.