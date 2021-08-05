Погода на Ямале на 5 августа: до +25 градусов

Погода на Ямале на 5 августа.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 5 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде малооблачно. Днем +25, ночью +17. Ветер 5-8 м/с.
Ноябрьск: малооблачно и небольшой дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.
Надым: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +23, ночью +15. Ветер 2-5 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +24, ночью +16. Ветер 3-6 м/с.
Губкинский: переменная облачность и дождь с грозой. Днем +23, ночью +16. Ветер 2-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +24, ночью +16. Ветер 2-6 м/с.
Лабытнанги: малооблачно. Днем +24, ночью +16. Ветер 5-7 м/с.
Муравленко: малооблачно и дождь. Днем +22, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.