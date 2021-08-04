В Лабытнанги приступили к укладке асфальта на ремонтируемых дорогах

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается ремонт дорог. Способствует этому и теплая погода, установившаяся на улице.

Сейчас в городе приводят в порядок два участка по улице Школьная, завершается укладка верхнего слоя асфальта на пересечении с улицей Дзержинского. Параллельно проводятся работы в границах улиц Обская-Первомайская. Здесь меняют бордюры, обустраивают тротуары, а после установят новое ограждение.

- Земляки, в связи с дорожными работами меняются привычные маршруты движения. Неудобства временные, поэтому прошу вас набраться терпения, - призвала жителей глава города Марина Трескова.

Также он добавила, что по окончанию ремонта дорога, ведущая к школе, ДШИ, Гимназии и спортивным объектам станет намного комфортней для пешеходов и водителей.