«РН-Пурнефтегаз» - один из лучших работодателей на Ямале

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Предприятие признано одним из лучших работодателей в части обеспечения лучших условий и охраны труда среди предприятий ЯНАО в категории с численностью свыше 500 человек. К такому выводу пришла комиссия окружного Департамента социальной защиты населения по итогам регионального конкурса.

Комиссия оценивала претендентов на соблюдение требований в области охраны труда по 21 критерию, среди которых обеспеченность сотрудников специальной одеждой и обувью, санитарно-бытовыми помещениями, организация проверки знаний требований безопасных методов и приемов выполнения работ на производстве, получение работниками компенсации за работу с вредными условиями труда.

Традиционно конкурс проводится по двум номинациям. Первая предусмотрена для организаций со среднесписочной численностью работников до 500 человек, вторая – для предприятий, где работает свыше 500 человек. Всего в окружном конкурсе приняли участие 14 организаций из 10 муниципальных образований. В их число вошли предприятия, специализирующиеся на автомобильных пассажирских перевозках, добывающей и нефтегазовой промышленности.