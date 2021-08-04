Жительница Салехарда набрала кредитов и перевела мошенникам более 700 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась местная жительница 1983 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела сохранить свои сбережения, но вместо этого лишилась более 700 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевшей позвонила некая женщина, представившаяся сотрудником банка. Далее она сообщила, что персональные данные женщины были похищены неизвестными людьми, возможно, сотрудниками банка. В связи с этим злоумышленница посоветовала горожанке оформить кредит в отделение банка, поскольку мошенники в любой момент могут перевести ее деньги на свои счета, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

После оформления нескольких кредитов потерпевшая сняла крупную сумму и перевела ее на различные номера телефонов, которые продиктовала ей лжесотрудница. В общей сложности женщина подарила мошенникам более 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».