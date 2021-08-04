Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 августа 2021 года увеличилось на 134 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 134 человека. С начала периода количество заболевших достигло 44 154.

Из общего числа болеющих 979 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 116 из них - в тяжелом состоянии, 31 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 492 человека.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 775. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 118 заражений COVID-19, за весь период - 37 379.

Выздоровел за последние сутки 131 человек, с начала пандемии - 41 946.

За последние сутки в России выявлено 22 589 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 048 (9,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 356 784 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 096 человек, с начала пандемии - 5 679 842. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалась 161 715 человек.