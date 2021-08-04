В борьбе с коронавирусом ямальским медикам помогают коллеги из других регионов

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Для борьбы с инфекцией на помощь местным врачам и медсестрам приходят специалисты из других регионов. Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в предыдущие две волны заболеваемости и применяется сейчас.

Есть среди медиков и те, кто помогает Ямалу не в первый раз. Один из таких специалистов - врач-терапевт Юлия Собина. В ноябре прошлого года она оказывала помощь жителям Нового Уренгоя и Ноябрьска. А получив приглашение вновь поработать в «красной зоне» на Ямале, сразу же согласилась. На этот раз терапевт из Астрахани приехала в Салехард, где трудится уже три недели.

- После спада второй волны я вернулась на работу в Астрахань. Этим летом меня снова пригласили работать на Ямал. Сразу предоставили номер в гостинице. Это очень важно, когда после трудной смены есть место, где ты можешь спокойно отдохнуть и набраться сил. Я очень люблю свою работу, несмотря на всю сложность. Салехард мне понравился и, наверное, я бы с удовольствием осталась работать и дальше, - говорит медик.

Сейчас на лечении у врача находятся 18 пациентов, большинство из которых тяжело переносят заболевание. За три недели работы доктор помогла выйти из тяжелого состояния 35 больным, 10 из которых уже успешно победили болезнь и выписались из стационара.

Всего на помощь ямальским медикам из других регионов приехали более 30 врачей: инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, терапевты и пульмонологи, а также около 40 медицинских сестер. Медработники трудятся в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском.