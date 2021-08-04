В Новом Уренгое задержали воров, снявших с машин аккумуляторы на 84 тысячи рублей Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала преступников, укравших восемь аккумуляторов с «КАМАЗов» на 84 тысячи рублей. О пропаже батарей заявил представитель компании, с чьей территории они были украдены.

- В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленники работали на территории соседней базы и хорошо знали, как незаметно проникнуть на стоянку автомобилей. Оказавшись на территории в ночное время, мужчины сняли батареи и скрылись с места происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Преступниками оказались житель Нового Уренгой 1998 года рождения и гражданин ближнего зарубежья 2000 года рождения. Свою вину они признали.

Сейчас мужчины обвиняются по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до пяти лет тюрьмы.