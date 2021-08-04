В Тазовском районе осудят подростка, который ударил ножом в грудь своего обидчика Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить подростка, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Происшествие случилось 3 июля в селе Гыда.

- Было установлено, что 15-летний юноша, встретившись на улице с 19-летним знакомым, согласился на его предложение выпить спиртного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, приятели поссорились, а затем старший товарищ избил подростка. После этого юноша пришел домой, однако 19-летний сельчанин явился к нему в квартиру и продолжил конфликт. Не сдержав эмоций, обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес обидчику несколько колото-резанных ранений в область грудной клетки. Остановил драку отец подростка, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Раненного мужчину родственники обвиняемого доставили в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.