В Надымском районе бушуют два природных пожара Фото: Вера Зенина

На территории Ямала действуют два природных пожара общей площадью 6,2 гектара. Все они находятся на территории Надымского района.

- Данные пожары уже локализованы. К исходу дня они будут полностью потушены, - рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 59 природных возгораний на общей площади 543,02 гектара: на землях лесного фонда - 50 пожаров, на землях иных категорий - 9 пожаров.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: +7 (34922)5-28-27. Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Отметим, что по данным номерам можно сообщить не только о лесных пожарах, но и о любых фактах нарушений лесного законодательства: незаконных рубках, загрязнении и иных негативных воздействиях, а также об очагах вредных организмов и вредителях леса.