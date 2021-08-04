На Ямал поступило почти пять тысяч доз вакцины Спутник V

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). На данный момент 4 800 доз препарата находятся на окружном складе СПИД-Центра, позже ее распределят в медицинские организации округа.

Сейчас в арктическом регионе продолжается массовая вакцинация. Число ямальцев, получивших первый компонент вакцины, приближается к 147 тысячам, а 122 тысячи человек полностью завершили иммунизацию. На данный момент в округе оборудовано 78 прививочных пунктов.

Ямальцы, поставившие вторую прививку более полугода назад, могут пройти повторную вакцинацию. Этой возможностью уже воспользовались более 560 жителей региона. Специально для этого в область поступила вакцина «Спутник Лайт».