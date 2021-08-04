Жительница Салехарда выплатит государству сумму, полученную за фиктивную постановку на учет иностранцев Фото: Вера Зенина

В Салехарде оштрафовали местную жительницу, обвиняемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

- Было установлено, что женщина зарегистрировала в принадлежащем ей жилом помещении 36 иностранных граждан Республики Беларусь. За оказанные услуги она получила вознаграждение в размере 180 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Далее не горожанку завели уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), которое было прекращено мировым судьей из-за признания вины подсудимой и активным участием в его раскрытии.

Однако прокурор направил в суд исковое заявление, требуя взыскать полученную сумму в доход государства. В итоге суд полностью удовлетворил требование гособвинителя, а его исполнение находится на контроле прокуратуры.