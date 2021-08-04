Волонтеры штаба #МыВместе готовы оказать помощь жителям Муравленко

Фото: администрация Салехарда

В Муравленко волонтеры штаба #МыВместе продолжают помогать людям. Сейчас в городе трудятся 20 общественников, они поддерживают пожилых и маломобильных граждан.

- Добровольцы закупают и доставляют на дом медикаменты, продукты и другие необходимые товары, выносят мусор, решают бытовые вопросы и выгуливают домашних питомцев. Они спешат на помощь тем, кто не может покинуть жилье. А это муравленковцы старше 65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, и те, кто находится на самоизоляции, - рассказали в городской администрации.

Оставить заявку можно по телефону колл-центра окружного департамента социальной защиты населения: 8 800 302 94-40 или горячей линии: 8 800 200-34-11.

Напоминаем, что общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в марте прошлого года. За это время к ней присоединились порядка 140 тысяч человек по всей стране.